Neue Alienspezies in Mass Effect?

Nicht nur haben uns Electronic Arts und BioWare einen Teaser in Videoform präsentiert, wir berichteten an dieser Stelle, auch wurde ein weniger die Runde machendes Concept-Art geteilt. Darin wird möglicherweise eine neue Alienspezies geteast, wie die aufmerksame Website ComicBook uns wissen lässt:

So sind im Hintergrund, wenn man heranzoomt, mehrere Charaktere in einem Nachtclub zu erkennen. Auf dem oberen Stockwerk sehen wir eine Figur, die von vielen als Salarianer gesehen wird. Dies ist für ComicBook jedoch fraglich, denn nicht nur die Form der Schultern ist für diese Spezies ungewöhnlich und sehe laut der Website eher menschlich aus. Auch passt die Kopfform nicht zu einem Salarianer. Interessanterweise entspricht die Kopfform der eines Protheaners, welche jedoch laut der Lore als ausgelöscht gelten und somit einiges an Klärungsbedarf aufwerfen.