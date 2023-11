Mass Effect: Nächster Teil angeteasert?

Es könnte sein, dass Electronic Arts und BioWare pünktlich zum N7 Day einen Teaser zum kommenden Teil von "Mass Effect" veröffentlicht haben. Aber seht einfach selbst:

Besagtes Video ist eine Zusammenstellung von Clips, welche zuvor auf der Website von Electronic Arts veröffentlicht worden waren. Interessanterweise wird am Anfang darauf verwiesen, dass es sich hier nicht um finales Gameplay handelt, sondern vielmehr ein sich in Entwicklung befindliches Speil repräsentiert wird. Es darf also munter spekuliert werden, was das alles bedeutet.

Electronic Arts und BioWare haben bereits 2020 zum N7 Day bestätigt, dass sich ein weiterer Ableger von "Mass Effect" in Entwicklung befindet, aber keine weiteren Details verraten. "Mass Effect 5" (oder wie auch immer der Titel heissen wird) erscheint aber bestimmt irgendwann einmal für diverse Plattformen und den PC.