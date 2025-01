Mass Effect Teaser deutet auf Rückkehr von Renegade/Paragon-System

"Mass Effect"-Fans sind davon überzeugt, dass das Renegade- und Paragon-System im nächsten Spiel zurückkehren wird. Zwar wurde nichts von offizieller Seite bestätigt, allerdings versteckt sich ein entscheidender Hinweis darauf in einem Werbebild, wie uns beispielsweise Account 'kalaelizabeth' auf X zeigt. So ist das Paragon-Symbol der originalen Trilogie zu sehen, was in der Abbildung mit dem Symbol verdeutlicht wurde. Zudem hat sich BioWare Project Director Michael Gamble gerade erst zu dem Gut-Böse-Sytsem geäussert, was in 'kalaelizabeths' Post eingebunden ist:

An anderer Stelle hat Gamble deutlich gemacht, dass das nächste "Mass Effect" die Essenz der Originaltrilogie haben wird, was daran liegt, dass ein guter Teil der Leitung der Trilogie, auch bei "Mass Effect 5" das Ruder in der Hand hat. Der kurze Post wird mit den vielversprechenden Worten: "Mass Effect liegt uns im Blut" beendet.