BioWare bestätigt: Nächstes Mass Effect in Entwicklung und Amazon-Serie spielt nach der Trilogie

Der Executive Producer für "Mass Effect" Mike Gamble hat in einem Blogeintrag zum N7-Tag klar und deutlich bestätigt, dass das nächste Spiel des beliebten Science-Fiction-Franchise entwickelt wird. Damit stellt er sich in letzter Zeit aufgekommenen Gerüchten entgegen, dass dieses gestrichen worden sei. BioWare gehört zu Electronic Arts, welches von dem saudi-arabischen Public Investment Fund übernommen wird.

So sei das Team bei BioWare ausschliesslich auf Mass Effect konzentriert und dem Entwickler zufolge entsprechend damit beschäftigt, das Universum zu schaffen, viele Funktionen zu entwickeln und viele Liebesgeschichten zu finden. Auch wird fleissig an der TV-Serie für Amazon gearbeitet, welche sich nicht wie die originale Trilogie um Commander Shepard drehen wird.

Obwohl Gamble den Blogeintrag damit beendet, darin sei keine versteckte Botschaft versteckt, oder gerade deswegen, lässt sich aus kursiv geschrieben Zeichen die Sequenz "U R L K R O G A N N 7" zusammenfügen. Dies führte schlaue Fans zu dem Link https://blog.bioware.com/2025/11/07/n7-day-2025/Krogan/N7, welches auf einen Eintrag aus dem Jahr 2012 zu einem Challenge Wochenende zu dem "Mass Effect 3"-Multiplayer führt. Ganz unten gibt es wiederum einen Link zu der "Legendary Edition", welche es damals gar nicht gab. Dies führt zu der Schlussfolgerung, dass BioWare hiermit möglicherweise einen Multiplayer-Modus zu der "Mass Effect: Legendary Edition" vorwegnimmt.