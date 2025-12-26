Commander Shepard Sprecher (Plural) bereit für Comeback

Die Schauspieler hinter der männlichen und weiblichen Version von Commander Shepard aus der "Mass Effect"-Trilogie stehen mit ihren Stimmen zur Verfügung, die ikonische Rolle wieder zu sprechen. Dies erfahren wir in dem Video 'Commander Shepard Actors React to Your Comments' auf dem YouTube-Kanal 'Fall Damage'. Alles, was für die Rückkehr der Figuren in ihren bekannten Formen benötigt wird, ist demnach, dass BioWare Jennifer Hale und Mark Meer fragt, und sich natürlich auf geschäftlicher Seite mit diesen einigt. Die beiden Synchronsprecher fordern die Fans dazu auf, den beteiligten Entwicklern ihren Wunsch nach der Rückkehr per E-Mail zu schreiben.

Wie man Commander Shepard storytechnisch in das nächste "Mass Effect" bringen würde, steht auf einem ganz anderen Blatt. Fest steht, dass Hale und Meer bereit sind, Herzblut in die potenziell wiederbelebte Rolle zu stecken. Dies wird in dem Video deutlich, so sagte Hale in dem Video ins Deutsche übersetzt etwa:

"Weil wir dort sein werden, weil wir nicht gehen sollten. Ich wäre mit Begeisterung dabei, wenn sie uns bitten würden, Shepard wieder zu spielen.“

Meer fügte mit gespieltem Ernst hinzu: