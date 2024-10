Massacre at the Mirage terminiert

Publisher Assemble Entertainment und das der Solo-Entwickler Tainted Pact haben einen Releasetermin für "Massacre at the Mirage" verkündet. Eine weitere spielbare Demo wird ebenfalls bald verfügbar sein.

Demnach erscheint "Massacre at the Mirage" am 28. Oktober für den PC. Weitere Portierungen sind momentan offenbar nicht geplant. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die Terminierung. Bereits ab 14. Oktober ist im Rahmen des Steam Next Fest eine frische spielbare Demo erhältlich.

"Massacre at the Mirage" ist zeitlich in den 80er-Jahren im gleichnamigen Kino "The Mirage" angesiedelt. Wir schlüpfen darin in die Rolle diverser Kino-Mitarbeiter, verkaufen Kinokarten, servieren Getränke, setzen Filmrollen ein und bereiten Aufführungen vor. An einem gewöhnlichen Abend ist unter den Kino-Besuchern jedoch ein merkwürdiger und unheimlicher Gast.

Bei "Massacre at the Mirage" handelt es sich bereits um die dritte Zusammenarbeit zwischen Publisher Assemble und Tainted Pact. Zuvor hat der Indie-Publisher gemeinsam mit dem amerikanischen Entwickler Michael Cosio schon "Suffer the Night" und "Terror at Oakheart" veröffentlicht.

"Massacre at the Mirage" war im April angekündigt worden.