Masters of Albion wird Abschiedswerk von Peter Molyneux

Peter Molyneux hat jetzt bekanntgegeben, dass "Masters of Albion" sein letztes Spiel sein wird. Das sagte der Schöpfers von "Fable", "Black & White" und "Populous" in einem Interview mit der britischen Edge.

"Masters of Albion" war im vergangenen Jahr bei der gamescom Opening Night Live vorgestellt worden. Zu seiner jetzigen diesbezüglichen Entscheidung gab Peter Molyneux folgendes Statement ab:

"Ich weiss, die Leute werden sagen: 'Ach komm, das wird doch nicht dein letztes Spiel sein'. Aber ich bin jetzt 66 Jahre alt. Ich arbeite so hart wie nie zuvor in meinem ganzen bisherigen Leben. Und ich habe einfach nicht mehr die Energie, um das noch einmal zu machen. Alles, was ich getan habe fühlt sich einfach so an, als wäre das jetzt der Einsatz. Ich habe alle meine Chips auf den Tisch gelegt."

"Masters of Albion" ist für den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Releasetermin.