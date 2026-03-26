Masters of Albion bekommt geschlossene Beta

Peter Molyneux und Entwickler 22Cans haben eine geschlossene Beta für "Masters of Albion" in Aussicht gestellt. Wir haben sämtliche Informationen, die bisher dazu bekannt sind, für euch zusammengestellt.

Noch ist unklar, was uns genau in der geschlossene Beta von "Masters of Albion" erwartet, aber es ist davon auszugehen, dass die kommende Göttersimulation hier auf Herz und Nieren geprüft werden kann. Registrierungen dafür sind an dieser Stelle möglich.

Schon im Januar war der Releasetermin von "Masters of Albion" verkündet worden. Unsere damalige Meldung dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Masters of Albion" erscheint am 22. April für den PC.