Masters of Albion hat einen Releasetermin

Entwickler und Publisher 22cans hat einen konkreten Erscheinungstermin für "Masters of Albion" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis April gedulden.

So wird "Masters of Albion" ab 22. April für den PC erhältlich sein. Weitere Versionen des God Games von Peter Molyneux, etwa für die aktuellen Konsolen, sind offenbar erstmal nicht angedacht.

Die freudige Nachricht wird von einem neuen Release Date Trailer begleitet. Dieser stimmt uns über drei Minuten lang auf "Masters of Albion" ein und zeigt natürlich auch ausführliche Gameplay-Impressionen aus dem bunten Genremix.

Bereits im Oktober 2025 war bekannt geworden, dass "Masters of Albion" der finale Titel von Peter Molyneux sein wird. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Masters of Albion" war im August 2024 bei der gamescom Opening Night Live angekündigt worden.