Mechabellum im Early Access

Paradox Interactive hat "Mechabellum" über die Publishing-Initiative Paradox Arc im Steam Early Access gestartet. "Mechabellum" ist ein Sci-Fi-Autobattlerspiel, in dem die Spieler mit ständig wachsenden Armeen von Mechs, Robotern und schweren Waffen konkurrieren. In der Early-Access-Phase des Spiels könnt ihr volle Multiplayer-Schlachten spielen und "Mechabellum" erleben, während es aufsteigt und fast so schnell wächst wie seine Armeen im Spiel.

"Mechabellum" ist ein riesiges Mech-Autobattle-Spiel vom Indie-Entwickler Game River. In "Mechabellum" rüsten die Spieler Armeen einzigartiger Mechs auf und in PvP-Autokämpfen gegen andere Spieler oder die KI einsetzen. Gewaltige Schlachten entfalten sich mit enorm explosiver Feuerkraft, und der Sieg geht an den Spieler, der immer einen Mech voraus denkt.