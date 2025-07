Mecha Break: Marke wird ausgebaut

Studioleiter und Schöpfer Kris Kwok von Entwickler Amazing Seasun Games hat jetzt erklärt, dass die Marke "Mecha Break" weiter ausgebaut werden soll. Was er sich darunter genau vorstellt, verriet er ebenfalls.

Demnach soll die Marke "Mecha Break" über das eigentliche Spiel hinaus ausgebaut werden. So will man das Universum des Titels künftig auch in Form von Anime-Produktionen, Romanreihen und Merchandise wie etwa Sammlerfiguren erschliessen. Inspiration dafür nimmt man aus Vorbildern wie "Gundam" oder "Macross", welche auch als Spiele oder Anime begannen und sich dann zu umfassenden Markenwelten weiterentwickelten.

Bei "Mecha Break" handelt es sich um ein Multiplayer-Spiel, in dem wir aus verschiedenen Mechas wählen, ihr Aussehen anpassen und mit kolossalen Kriegsmaschinen auf tückischem Terrain kämpfen können. Macht euch bereit für den ultimativen Showdown.

"Mecha Break" erschien am 1. Juli für Xbox Series X und den PC.