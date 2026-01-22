MECHBORN vorgestellt

Publisher Curve Games und Entwickler Turtle Juice kündigen "MECHBORN" für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC an. Einen ersten Trailer dazu bekommen wir auch gezeigt.

Hier werden wir fast eine Minute lang auf "MECHBORN" eingestimmt. Dabei widmet man sich in erster Linie den zentralen Wesenszügen des Titels.

In "MECHBORN" beschützen wir die Erde und ihre Kolonien in einem Roguelike-Deckbuilding-Erlebnis, das den Mech-Anime-Stil der Neunziger mit griechischer Mythologie verbindet. Hier ist der Mech unser Deck. Wir schalten Teile und Piloten frei, erstellen Decks und wehren mit Kombos die Kaiju-Angriffe ab.

Eine Pre-Alpha-Demo von "MECHBORN" ist übrigens bereits verfügbar. Sie kann an dieser Stelle heruntergeladen werden.

"MECHBORN" erscheint im Laufe des vierten Quartals für die eingangs erwähnten Plattformen.