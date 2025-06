Medieval Dynasty: Zwei neue DLCs

Das Entwicklungsstudio Render Cube und Publisher Toplitz Productions kündigen gemeinsam die Veröffentlichung eines neuen Updates sowie von zwei umfangreichen kostenpflichtigen Download-Inhalten für die beliebte Lebens-Simulation "Medieval Dynasty" an.

Das Update "Plant A Tree" führt als ein häufig gewünschtes Feature u.a. die Möglichkeit ein, die Elemente der eigenen Siedlung neu auszurichten. Von gepflanzten Bäumen bis hin zu Gebäuden kann man nun alles neu anordnen und strukturieren, um die Vision eines perfekten mittelalterlichen Dorfes umzusetzen. Die Personalisierungs-Optionen beinhalten z.B. einen "Umzugs-Modus" sowie die Möglichkeit, Bäume anzupflanzen, sodass man die absolute Freiheit bei der Gestaltung der Siedlung geniesst, um eine traumhafte Umgebung zu kreieren.

Gleichzeitig ist dieses Update die Grundlage für "Echoes of Nature", den ersten von zwei simultan veröffentlichten Download-Inhalten. Auf den neuen Gestaltungs-Optionen aufbauend, fügt dieser DLC dem Spiel eine umfangreiche Auswahl neuer Deko-Elemente hinzu, die von Steinformationen bis hin zu üppig beblätterten Bäumen sowie blühenden Sträuchern reichen. Aber das ist noch nicht alles: Diese neuen natürlichen Verzierungen reagieren auf den Wechsel der Jahreszeiten, wenn sie im Frühling blühen, im Herbst ihre Farben wechseln oder dem Rhythmus der Natur folgen, wenn sie im Winter von Frost bedeckt werden.

Während "Echoes of Nature" eine stimmungsvolle Erweiterung der Inhalte im Spiel darstellt, sprengt der zweite Download-Inhalt die Bildschirmgrenzen und bringt die Welt von "Medieval Dynasty" direkt in dein Zuhause. Der "Medieval Dynasty" Original Soundtrack Vol. 2 beinhaltet 39 Tracks aus dem Spiel, die auf drei thematisch zusammengestellte Alben verteilt insgesamt fast zweieinhalb Stunden Hörgenuss bieten. Verwandle dein Wohnzimmer in eine mittelalterliche Taverne, wenn du die sechs unterhaltsamen Songs von "The Three Bards" startest. Lass deine Seele nach einem langen Tag baumeln, wenn du dich mit stimmungsvollen Kompositionen wie der Titelmusik, Melodien aus dem Charakter-Editor oder Motiven wichtiger Figuren im Spiel entspannst. Schwelge in Erinnerungen aus deinen Abenteuern in der Welt von "Medieval Dynasty", wenn du die Musik aus dem Spiel überallhin mitnimmst.

Das "Plant-A-Tree"-Update sowie die beiden kostenpflichtigen Download-Inhalte "Echoes of Nature" und "Medieval Dynasty Original Soundtrack Vol. 2" sind ab sofort erhältlich.