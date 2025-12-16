Mega Man: Dual Override für weitere Plattform?

Aktuell wird diskutiert, ob "Mega Man: Dual Override" für eine weitere Plattform angekündigt werden könnte. Wir fassen alle Informationen dazu für euch zusammen.

Demnach könnte es sein, dass "Mega Man: Dual Override" auch für PS6 in Aussicht gestellt wird. Damit wäre es das erste Triple-Gen-Spiel von Capcom.

Eine PS6-Umsetzung von "Mega Man: Dual Override" gilt allgemein als möglich, da der Marktstart der Konsole von vielen Branchenkennern frühestens für Ende 2027 erwartet wird. Capcom hat sich bisher nicht zu dem Thema geäussert, aber unrealistisch klingt das Szenario nicht.

"Mega Man: Dual Override" war bei den Game Awards mit einem ersten Trailer enthüllt worden. Unsere damalige News zu Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Mega Man: Dual Override" erscheint 2027 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.