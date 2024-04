MEGATON MUSASHI W: WIRED ab sofort erhältlich

LEVEL 5 hat am heutigen Tag das neuste hauseigene Spiel veröffentlicht "MEGATON MUSASHI W: WIRED". Das Studio, das in der Vergangenheit hauptsächlich für Spiele wie "Ni No Kuni", "Yo-kai Watch" und die "Professor Layton"-Serie bekannt ist, erweitert damit das eigene Angebot um ein neues Rollenspiel im Genre der Mech-Games.

In "MEGATON MUSASHI W: WIRED" übernehmen die Spieler die Rolle von Mech-Piloten, den sogenannten Rogues, und müssen mit ihnen die Erde vor ausserirdischen Invasoren retten. Dafür lassen sich die einzelnen Teile der Mechs verschiedenen Herausforderungen anpassen, während die überdimensionalen Roboter gemeinsam mit anderen Erdenrettern in die Schlacht ziehen.

Das Spiel ist für verschiedene Plattformen erhältlich, wobei die westliche Fassung derzeit ausschliesslich auf Steam erhältlich ist. Eine kleine Randnotiz: Das Spiel läuft offenbar einwandfrei auf Valves SteamDeck.