Melty Blood: Twi-Lumina vorgestellt

Publisher Aniplex und Entwickler French-Bread kündigen "Melty Blood: Twi-Lumina" für PS4, PS5, Xbox One, Switch, Switch 2 und den PC an. Einen ersten Teaser dazu hat man ebenfalls im Gepäck.

Hier werden wir schonmal 34 Sekunden lang auf "Melty Blood: Twi-Lumina" eingestimmt. Dabei bekommen wir eine sehenswerte Mischung aus Bildern einzelner Levels und kurzen Kampfsequenzen geboten. Tiefere Einblicke in die Story gibt es dagegen leider noch nicht.

"Melty Blood: Twi-Lumina" wird, laut offizieller Beschreibung, neue Charaktere und eine verfeinerte Kampfmechanik bieten. Zudem greift man die Geschichte über einen Konflikt innerhalb eines Traums wieder auf.

"Melty Blood: Twi-Lumina" erscheint Anfang 2027.