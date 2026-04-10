Memoriapolis: Banners & Wonders erscheint Ende April

Das Studio 5PM Studio hat angekündigt, dass "Memoriapolis - Banners & Wonders" am 28. April für PC erscheinen wird. Nach einem Jahr Entwicklung wurde das Spiel basierend auf eurem Feedback überarbeitet.

Im Spiel baut ihr eine Stadt von der Antike bis zur Industriellen Revolution auf. Strassen breiten sich organisch aus, während Fraktionen entstehen und Allianzen gebildet werden. Das Update Banners & Wonders basiert auf drei Säulen:

Wunder: In der Industriellen Revolution baut ihr ein Wunder als langfristiges Ziel jeder Spielsitzung.

In der Industriellen Revolution baut ihr ein Wunder als langfristiges Ziel jeder Spielsitzung. *Optimierung:** Die Kernsysteme wurden neu gestaltet, um den Fokus auf Strategie und Entscheidungen zu legen.

Fraktionen: Diese haben eigene Banner und politische Agenden. Ihr verhandelt Allianzen in eurem eigenen Tempo.

Jean-Baptiste Reynes von 5PM Studio erklärt, dass das Team sich bewusst Zeit genommen hat, um das Spiel im Kern neu aufzubauen, anstatt nur kleine Korrekturen vorzunehmen. Ziel war es, die Systeme gemeinsam mit der Community zu überdenken. "Banners & Wonders" stellt das Ergebnis dieses Prozesses dar.

"Mit Memoriapolis hatten wir von Anfang an eine klare Ambition, aber als die vollständige Veröffentlichung die Erwartungen nicht erfüllte, wussten wir, dass wir eine schwierige Entscheidung treffen mussten. Die Zufriedenheit von euch hat für uns oberste Priorität. Anstatt mit schrittweisen Updates fortzufahren, haben wir uns entschieden, uns die Zeit zu nehmen, das Spiel in seinem Kern neu aufzubauen. Im vergangenen Jahr haben wir eng mit unserer Community zusammengearbeitet, um wichtige Systeme zu überdenken und die Erfahrung neu zu definieren. Banners & Wonders ist das Ergebnis dieses Prozesses – und wir sind stolz darauf, euch endlich in ein Memoriapolis zurückzuholen, das sein Versprechen hält."

Jean-Baptiste Reynes, Gründer von 5PM Studio