Memory Lost für PlayStation & Xbox terminiert

Publisher ESDigital Games und Entwickler Magic Hazard haben einen Erscheinungstermin für "Memory Lost" auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X verkündet. So ist es bereits nächste Woche soweit.

Demnach ist "Memory Lost" ab 12. Juni auch für Konsolen von Sony und Microsoft erhältlich. Nintendos Switch wird zu einem späteren Zeitpunkt versorgt. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die Terminierung.

Bei "Memory Lost" handelt es sich um einen spannenden, storybasierten Action-Shooter, bei dem sich die Kämpfe um die Mechanik der Bewusstseinseinnahme und des Übertritts in den Körper des Gegners drehen. Wir tauchen ein in die Tiefen von Detraxis, einer dystopischen Metropole voller technologischer Wunder und grausamer Firmenkämpfe, und nutzen unsere einzigartige Fähigkeit, unser Bewusstsein in den Körper unserer Feinde zu versetzen, deren Geist zu übernehmen und ihre Fähigkeiten zu beherrschen. Diese Mechanik ermöglicht es uns, sich sofort und taktisch an die Situation anzupassen und Hindernisse zu überwinden, die zwischen uns und unserem Ziel stehen.

"Memory Lost" erschien bereits am 6. März für den PC.