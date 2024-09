Merge Games wird geschlossen

Nachdem wir bereits vor rund zwei Wochen an dieser Stelle über einen Stellenabbau bei Merge Games berichten mussten, kommt es jetzt noch dicker. So wurde jetzt bekannt, dass der Indie-Publisher komplett geschlossen wird.

Nach fast 15 Jahren gehen bei dem Indie-Publisher also nun endgültig die Lichter aus. In einem abschliessenden Statement bedankt man sich gleichzeitig noch einmal b ei den Entwicklern und natürlich den Spielern. Das verbleibende Portfolio wird in die Muttergesellschaft Maximum Entertainment integriert.

Merge Games wurde am 1. Januar 2010 gegründet und veröffentlichte im Laufe der Jahre zahlreiche Spiele sowie physische Ausgaben von anderen bekannten Titeln wie etwa "Dead Cells", "Streets of Rage 4" und "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge".