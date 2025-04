Entlassungen bei Meta

Auch bei Meta ist es mittlerweile leider zu Entlassungen gekommen. Ein offizielles Statement zu dem Thema liegt ebenfalls bereits vor.

So hat Meta in den Reality Labs über 100 Mitarbeiter entlassen. Die Abteilung ist vor allem für AR- und VR-Hardware sowie natürlich auch einzelne Spiele verantwortlich. Metas Sprecher Tracy Clayton sagt dazu:

"Bei einigen Teams innerhalb der Oculus Studios gibt es Veränderungen in der Struktur und den Rollen, die sich auf die Teamgrösse auswirken. Diese Änderungen sollen den Studios helfen, effizienter an zukünftigen Mixed-Reality-Erlebnissen für unser wachsendes Publikum zu arbeiten und gleichzeitig grossartige Inhalte für die Menschen von heute zu liefern. Wir werden weiterhin in Mixed-Reality-Erlebnisse investieren, einschliesslich Fitness und Spiele, und unser Bestreben, die bestmöglichen Erlebnisse für die Quest- und Supernatural-Communities zu liefern, bleibt unverändert."