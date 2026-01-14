Meta schliesst drei VR-Entwicklerstudios

Meta gibt die Schliessung von drei Entwicklerstudios bekannt. Alle waren mit Virtual-Reality-Titel betraut.

Beschreibung

Konkret handelt es sich dabei um Armature Studio, Sanzaru Games und Twisted Pixel. Twisted Pixel und Armature Studio wurden im Oktober 2022 von Meta übernommen, Sanzaru Games schon im Februar 2020.

Armature Studio entwickelte seinerzeit die VR-Portierung von "Resident Evil 4", welche von Metas Oculus Studios veröffentlicht wurde, aber noch vor der Übernahme des Unternehmens auf den Markt kam. Sanzaru Games verdanken wir unter anderem "Asgard's Wrath" und dessen Fortsetzung "Asgard's Wrath 2". Twisted Pixel hat "Marvel’s Deadpool VR" als Teil von Oculus Studios auf die Beine gestellt.

Ein Sprecher von Meta kommentierte die Studioschliessungen folgendermassen: