Metal Eden erhält New Game Plus-Modus

"Metal Eden" erhält einen umfangreichen New Game Plus-Modus. Gleichzeitig wurde ein neuer Accolades-Trailer mit positiven Pressestimmen und Wertungen veröffentlicht.

"Metal Eden" hat bereits positive Wertungen sowie Anerkennung für das Kampfsystem und die atmosphärische Welt erhalten. Diese Resonanz spiegelt sich auch im neuen Accolades-Trailer wider.

Überblick New Game Plus-Modus

NG+ ist als neue Herausforderung für Spieler konzipiert, die die Hauptkampagne abgeschlossen haben und ermöglicht es, alle Fähigkeiten und Waffen aus dem ersten Durchgang mitzunehmen.