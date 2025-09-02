Metal Eden im Launch-Trailer

Der neue CGI-Trailer zeigt die Hyper-Unit ASKA im Kampf um das "Verlorene Paradies".

In "Metal Eden" schlüpft ihr in die Rolle von Heldin ASKA, einer fortschrittlichen Hyper-Unit-Androidin, basierend auf einer digitalisierten menschlichen Psyche. Ihr erkundet die neongetränkte Architektur des Technoplaneten Moebius und die geheimnisvolle Welt unter ihm und wird Teil eines anhaltenden Konflikts um die Seelen einer verlorenen menschlichen Kolonie, die in kybernetischen Coresgespeichert sind.

In Begleitung des empfindungsfähigen Raumschiffs Nexus erweitert man sein Arsenal und rüstet seinen unsterblichen Körper auf, während man um das kämpft, was hinter dieser gespenstisch schönen Maschinenwelt verborgen ist. Die Spieler müssen sich einer Vielzahl von Feinden stellen und Energiekerne extrahieren, um sich einen Vorteil in der Kampfzone zu verschaffen und letztlich eine unaufhaltsame Hyper-Unit zu werden.

Unseren Test zu "Metal Eden" könnt ihr hier nachlesen. Das Testvideo ist ebenfalls bereits online.

"Metal Eden", der neue FPS der "Ruiner"-Entwickler Reikon Games und des Publishers Deep Silver, ist ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S zum Preis von 39,99 € erhältlich.