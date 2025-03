Metal Eden: Demo angekündigt

Publisher Deep Silver und Entwickler Reikon Games haben eine Demo von "Metal Eden" in Aussicht gestellt. Sonderlich lange müssen wir auch gar nicht mehr auf den spielbaren Appetithappen warten.

Demnach erscheint die Demo von "Metal Eden" schon am 8. April für sämtliche Systeme. Ein überwiegend flotter, aber gleichzeitig auch sehr düster gehaltener, neuer Gameplay-Trailer begleitet die freudige Nachricht.

Die Demo von "Metal Eden" besteht aus Mission 0 und 1. Mission 0 führt uns in die Kernmechaniken ein und gibt einen ersten Einblick in das Mysterium hinter der Mission von Hauptcharakter ASKA und zeigt ihre einzigartigen Fähigkeiten als Android. Mission 1, Paradise Lost, baut auf diesen Grundlagen auf. Die Arenakämpfe beginnen dabei einfach, werden aber zunehmend komplexer und fordern uns heraus, unsere Strategien anzupassen. Zudem wird das Upgrade-System mit Körpermodulen und Waffen-Upgrades vorgestellt.

In "Metal Eden" übernehmen wir die Rolle der Hypereinheit ASKA, eines fortschrittlichen Kampfandroiden, welcher auf einer Selbstmordmission ist, um die Kerne der Bürger aus der riesigen monolithischen Stadt Moebius zu retten - einst eine hoffnungsvolle neue Heimat für die Menschheit, die sich nun in einen kybernetischen Krieg verwandelt hat. Für genügend Spannung sollte gesorgt sein. Hier dürften also nicht nur Genrefans auf ihre Kosten kommen.

"Metal Eden" erscheint am 6. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC.