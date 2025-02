Metal Eden enthüllt

Im Rahmen des gestrigen State of Play wurde auch "Metal Eden" offiziell vorgestellt. Ein offizieller Trailer bot bewegte Bilder zu dem Ego-Shooter im Science-Fiction-Setting.

In "Metal Eden" übernehmen wir die Rolle der Hypereinheit ASKA, eines fortschrittlichen Kampfandroiden, welcher auf einer Selbstmordmission ist, um die Kerne der Bürger aus der riesigen monolithischen Stadt Moebius zu retten - einst eine hoffnungsvolle neue Heimat für die Menschheit, die sich nun in einen kybernetischen Krieg verwandelt hat. Für genügend Spannung sollte gesorgt sein. Hier dürften also nicht nur Genrefans auf ihre Kosten kommen.

"Metal Eden" erscheint am 6. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC.