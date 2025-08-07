September-Termin für Metal Eden

Entwickler Reikon Games und Publisher Deep Silver haben einen Erscheinungstermin für "Metal Eden" bekanntgegeben. Demnach ist es im September soweit.

Konkret ist "Metal Eden" ab 2. September für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Die Nachricht wird von einem neuen Release Date Trailer begleitet. Dieser bringt uns über eineinhalb Minuten lang in erster Linie die Story des Spiels näher.

Es ist also bald an der Zeit, in die geheimnisvolle, atmosphärische Welt von "Metal Eden" einzutauchen und Zeuge der packenden Reise ins Herz des Planeten Moebius zu werden. Dort, wo die letzten Überreste der Menschheit in zerfallenden Kernen gefangen sind könnte nämlich die Hyper-Unit ASKA der Schlüssel zu ihrem Überleben sein. Ihre Vergangenheit beginnt ans Licht zu kommen, als sie sich mit den verheerenden Folgen der Erosionsbombe und ihrer eigenen Verwandlung vom Menschen zur Waffe auseinandersetzt.

Bei "Metal Eden" handelt es sich um einen adrenalingeladenen Sci-Fi-Ego-Shooter, in dem das Bewusstsein der Menschheit den Körper überwunden hat und nun in Maschinen weiterlebt. Der Titel bietet insgesamt acht einzigartige Missionen in einem liebevoll erstellten Universum, welches die kybernetische Dimension des Lebens mit einbezieht. "Metal Eden" entführt uns in eine künstliche Welt, in der sie sich in die kybernetische Kriegsführung stürzen, eine mächtige Hyper-Unit steuern und die Geheimnisse eines verlorenen Paradieses aufdecken.

"Metal Eden" war im Februar im Rahmen einer State of Play-Ausgabe enthüllt worden.