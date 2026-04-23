Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 mit frischen Funktionen

Konami hat inzwischen bestätigt, dass die "Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2" über neue Funktionen verfügen wird. Diese betreffen das darin enthaltene "Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots".

Im Mittelpunkt steht dabei ein sogenannter "Threat Ring" (Bedrohungsring), der in "Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots" um Solid Snake erscheint und Gegner in der Umgebung visuell markiert. Der Ring zeigt je nach Farbe und Form sowohl die Entfernung als auch die Gefahrenstufe von Bedrohungen an.

Wir erhalten dadurch zusätzliche Orientierung im Stealth-Gameplay ohne permanent auf klassische Anzeigen angewiesen zu sein. Aktivieren lässt sich die Funktion ausschliesslich in geduckter oder liegender Haltung, weshalb sie gezielt in ruhigen Situationen zum Einsatz kommt.

Ergänzend führt Konami ein weiteres System ein, welches unter dem Namen "Flashback" bekannte Szenen aus früheren Teilen der Reihe aufgreift. In ausgewählten Momenten erinnern sich Figuren demnach an vergangene Ereignisse, wodurch narrative Zusammenhänge verdeutlicht werden.

Die "Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2" erscheint am 27. August für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.