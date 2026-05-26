Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2: Erstes japanisches Gameplay

Konami hat erstes japanisches Gameplay aus der "Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Konkret werden uns hier umfangreiche Gameplay-Impressionen aus "Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots" gezeigt. Snakes Abenteuer war ja bisher lediglich exklusiv für PS3 erhältlich und wird mit der "Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2" erstmals den Sprung auf die modernen Konsolen schaffen. Wie die bewegten Bilder nahelegen, ist dieser auch gelungen.

Schon im April hatte Konami bestätigt, dass die "Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2" auch einige neue Funktionen für "Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots" beinhalten wird. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Die "Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2" erscheint am 27. August für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.