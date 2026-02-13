Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 enthüllt

Beim gestrigen State of Play wurde auch die "Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2" angekündigt. Konami hat hier erneut ein starkes Stealth-Paket geschnürt.

Mit einem ersten Trailer wird uns die "Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2" jetzt schonmal schmackhaft gemacht. Gleichzeitig können wir auch dem epochalen Soundtrack der Reihe lauschen.

Die "Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2" besteht zunächst einmal aus "Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots", das bisher nur für PS3 verfügbar war. Ausserdem wird uns die HD-Collection-Version von "Metal Gear Solid: Peace Walker" geboten. Mit "Metal Gear: Ghost Babel" ist sogar Snakes erstes Handheld-Abenteuer an Bord, denn hierbei handelt es sich um die GBC-Version von "Metal Gear Solid". Über diverse digitale Goodies wie etwa den Soundtrack freuen wir uns ebenfalls.

Die "Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2" erscheint am 27. August für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.