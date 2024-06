Metal: Hellsinger VR: Freie Schussbahn in VR

Metal: Hellsinger VR, der Metal-Rhythmus-Shooter von Funcom und Lab42 Games, erscheint im Herbst 2024 für Meta Quest 2 & 3, Meta Quest Pro und PS VR 2, und kann jetzt auf Steam in der Demo-Version angespielt werden.

Die Demo präsentiert eine brandneue Lobby, einen immersiven Ort, an dem Spieler ihr Level, ihre Musik, ihr Loadout und mehr auswählen. Spielebar sind Voke und Stygia, die beiden ersten Level des Spiels, sowie vier Waffen: Paz, der treue und gesprächige Totenschädel, der zudem auch Feuerbälle auf Gegner verschiesst, Terminus, das gefährlich agile Schwert, die beiden dämonischen Zwillingspistolen The Hounds und Persephone, eine Schrotflinte, die so brutal einschlägt, wie sie klingt.

Matt Heavy, Gitarrist und Leadsänger der Metal-Band Trivium, kündigte die Demo auf dem Upload VR Showcase an.