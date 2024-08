Metal: Hellsinger VR mit konkretem Release-Datum

"Metal: Hellsinger VR", der Heavy-Metal-Rhythmus-Shooter von Entwickler Lab42 Games wird am 26. September 2024 auf Meta-Plattformen und am 3. Oktober 2024 für PC und PlayStation veröffentlicht.

In "Metal: Hellsinger VR" können Spieler ihren inneren Dämonen verkörpern, wie nie zuvor. Sie spüren die Macht der Hölle und des Himmels in ihren Händen, während sie ein ganzes Arsenal einzigartiger Waffen frei in VR führen, darunter Zwillingspistolen, eine explosive Armbrust, einen sprechenden Schädel und eine teuflische Klinge.

Im Spiel gibt es den kompletten, mehrfach preisgekrönten Original-Soundtrack von Metal-Legenden wie Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium) und Alissa White-Gluz (Arch Enemy). Mit dem Dream of the Beast-DLC wird der Soundtrack um zwei wilde, kraftvolle Songs erweitert, die von Cristina Scabbia (Lacuna Coil) und Will Ramos (Lorna Shore) vorgetragen werden. Der DLC enthält auch The Red Right Hand, eine unberechenbare Waffe, die in rhythmischen Stössen feuert.

Die drei im DLC enthaltenen Outfits verändern nicht nur das Aussehen, sondern auch den passiven Standardeffekt, einschliesslich der Fähigkeit, die maximale Munition der Waffe jedes Mal zu erhöhen, wenn man erfolgreich schnell nachlädt.

Schiessen, rasen und töten im Takt, während die Feuer der Hölle um Spieler herum pulsieren - Mitgerissen vom Rhythmus der Hölle können Spieler die gesamte epische Kampagne durchspielen, um ihre gestohlene Stimme vom Red Judge der Acht Höllen zurückzuholen.

"Metal: Hellsinger VR" am 26. September für Meta Quest 2 und 3 sowie Meta Quest Pro und am 3. Oktober auf Steam und PS VR 2.