Metal: Hellsinger VR: Launch-Trailer für Meta Quest-Release

Funcom veröffentlichte heute die VR-Adaption des beliebten Rhythmus-Shooters "Metal: Hellsinger" für Meta Quest. Die Portierung wurde von Lab42 übernommen und enthält alle Inhalte des Original-Basisspiels.

"Metal: Hellsinger" wurde von The Outsiders bei Funcom entwickelt und hat nicht nur einige Awards eingesackt, sondern auch über 3.3 Millionen Spieler versammelt und kann ein äusserst positives Rating auf Steam für sich verbuchen.

In der VR-Version könnt ihr euren inneren Dämon wahrhaft von der Leine lassen und frei mit einem mächtigen Arsenal von Waffen hantieren, darunter Zwillingspistolen, einer explodierenden Armbrust, einem gesprächigen Totenschädel oder einem brutalen Schwert.

Die drei DLCs "Dream of the Beast", "Purgatory" und "Essential Hits Pack" sind separat erhältlich. Die Versionen für PSVR2 und Steam erscheinen am 3. Oktober.