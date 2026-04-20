Metal Slug: 30-jähriges Jubiläumsprojekt

Die SNK Corporation feiert den 30. Jahrestag von "Metal Slug". Seit dem Debüt am 19. April 1996 in den Spielhallen prägt die Reihe das Run-and-Gun-Genre. Das neue Jubiläumsprojekt soll das Franchise durch verschiedene Initiativen und die Entwicklung neuer Spiele neu beleben.

Zur Feier hat SNK eine spezielle Website sowie eigene Social-Media-Kanäle eröffnet. Dort findet ihr in den kommenden Monaten verschiedene Jubiläumsinhalte. Zudem wurde ein Retrospektivvideo veröffentlicht, das die Vergangenheit und Gegenwart der Serie zeigt und einen Ausblick auf die Zukunft gibt.

Die Reihe startete auf dem NEOGEO und wurde für ihre einfache Steuerung, die schnelle Action und die detaillierte Pixelgrafik bekannt. Über die Jahre hat SNK die Welt des Franchises mit Fortsetzungen und Spin-offs erweitert. Ob in der Spielhalle oder zu Hause – "Metal Slug" hat bei euch über viele Generationen hinweg Erinnerungen hinterlassen. SNK möchte sicherstellen, dass die Reihe auch künftig eure Erwartungen erfüllt.