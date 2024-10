Metal Slug Tactics: Neues Video

Publisher Dotemu ("Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge", "Streets of Rage 4") und Entwickler Leikir Studio ("Rogue Lords", "Synergy") haben heute ein neues, ausführliches Video zu "Metal Slug Tactics" veröffentlicht, der rasterbasierten taktischen RPG-Adaption des kultigen Run-and-Gun-Franchise.

Im Video reflektiert das Team von Leikir Studio über Kindheitserinnerungen an die Zeit, in der sie die Serie in Spielhallen spielten. Das Team verbindet eine gemeinsame Leidenschaft für das "Metal Slug"-Universum, welche Dotemu und Leikir Studio neuen Spielern vermitteln und bei Serienveteranen wecken möchten, wenn sie in "Metal Slug Tactics" auf das Schlachtfeld stürmen.

"Metal Slug Tactics" wird im Herbst 2024 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, und PC erscheinen.