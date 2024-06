Metal Slug Tactics: Herbst-Launch

Der Publisher Dotemu ("Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge", "Streets of Rage 4") und der Entwickler Leikir Studio ("Rogue Lords", "Synergy") haben heute "Metal Slug Tactics" angekündigt, eine rundenbasierte taktische Umsetzung der ikonischen Run-and-Gun-Serie "Metal Slug", die diesen Herbst für PC und Nintendo Switch erscheinen wird.

Zudem wurden Versionen für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One des Spiels bestätigt. Ihr könnt bereits vor dem Start Trupps in die Schlacht führen, indem ihr die erste Demo von "Metal Slug Tactics" spielt, die während des Steam Next Fest vom 10. bis 17. Juni für kurze Zeit verfügbar sein wird.