Metal Slug Tactics: Mission Stark!

Das ikonische Franchise METAL SLUG erhält heute einen neuen Teil in ihrer legendären Spiele-Historie: Publisher Dotemu ("Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge", "Streets of Rage 4") und Entwickler Leikir Studio ("Rogue Lords", "Synergy") veröffentlichen das heiss erwartete "Metal Slug Tactics".

Als Hommage an die zeitlosen Klassiker vereint "Metal Slug Tactics" explosive Arcade-Action mit strategischem, rasterbasiertem Gameplay und bringt die ikonischen "Metal Slug"-Schlachten in das rundenbasierte Taktik-Genre. Bereite dich darauf vor, Luftangriffe zu starten, mächtige Spezialfähigkeiten freizusetzen und deine Gegner in über 20 Missionstypen auf 100 detailreich handgezeichneten Karten auszumanövrieren. Durchhaltevermögen ist der Schlüssel zum Sieg – für Neulinge wie auch Veteranen. Lerne aus deinen bisherigen Runs und ebne dir den Weg zu hart erkämpften Erfolgen, indem du deine Fähigkeiten weiterentwickelst, dein Arsenal optimierst und in dieser ultimativen taktischen "Metal Slug"-Adaption niemals zurückweichst.

Der Launch-Trailer enthüllt die letzten beiden Charaktere der Reihe, die an die Front zurückkehren, und zeigt was euch erwartet, sobald das Spiel weltweit erhältlich ist.