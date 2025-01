Metal Slug Tactics: Update 1.0.3 verfügbar

DotEmu hat "Metal Slug Tactics" mit Update 1.0.3 versorgt. Was sich damit ändert, erfahren wir gleichzeitig auch.

Demnach wird "Metal Slug Tactics" mit dem jüngsten Update in vielen Bereichen optimiert. An die Beseitigung von Fehlern wurde simultan natürlich ebenfalls gedacht. Sämtliche Details dazu können wir, wie gewohnt, in den offiziellen Patchnotes nachlesen.

"Metal Slug Tactics" ist sowohl eine respektvolle Hommage an einen Klassiker als auch eine innovative Art die beliebte Serie zu feiern und zelebriert die zeitlose Ästhetik durch Pixel-Art und flüssige Animationen. Die Schlachtfeld-Layouts werden dabei zufällig aus handgefertigten Geländeplatten zusammengestellt und mit subtilen Roguelite-Elementen zu Herausforderungen für den Strategie-Kampf kombiniert, was einen enormen Wiederspielwert bietet. Spieler setzen das klassische Metal Slug-Arsenal, Skill-Trees, Eigenschaften und die Superattacken des Adrenalinsystems ein, um serienbekannte Feinde auszuschalten.

"Metal Slug Tactics" erschien am 5. November 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.