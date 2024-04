Anzahl der Party-Mitglieder in Metaphor: ReFantazio

Auch wenn es bis zum Release von "Metaphor: ReFantazio" noch etwas dauert, erfahren wir langsam immer mehr Details zu dem Rollenspiel. Jetzt kennen wir etwa die genaue Anzahl der Party-Mitglieder.

So ist der aktuellen Famitsu zu entnehmen, dass es insgesamt sieben Party-Mitglieder in "Metaphor: ReFantazio" geben wird. Maximal vier spielbare Charaktere können dabei simultan in der Gruppe sein.

"Metaphor: ReFantazio" ist ein gross angelegtes Fantasy-Rollenspiel von den kreativen Köpfen hinter der "Persona"-Reihe. In dieser einzigartigen Fantasiewelt schreiben die Spieler ihr eigenes Schicksal und besiegen die Furcht.

"Metaphor: ReFantazio" erscheint am 11. Oktober für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC.