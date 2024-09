Metaphor: ReFantazio - Prolog-Demo veröffentlicht

Game Director von Studio Zero, gab heute beim "Metaphor"-Launch-Event in Tokio, Japan, während der Woche der Tokyo Game Show (TGS) bekannt, dass die Prolog-Demo für ATLUS’ mit Spannung erwartetem Fantasy-RPG "Metaphor: ReFantazio" jetzt kostenlos auf Xbox verfügbar ist.

In der Prolog-Demo könnt ihr einige der frühen Handlungsstränge des Spiels erleben, soziale Elemente erkunden und die Stadt entdecken, während sie sich bei ihrem Abenteuer einen Vorsprung verschaffen, bevor das Spiel am 11. Oktober erscheint. Der Spielfortschritt aus der Demo wird in die Vollversion übernommen, sodass ihr eureAbenteuer im Vereinigten Königreich Euchronia frühzeitig beginnen können.