Fünfter Livestream zu Metaphor: ReFantazio angekündigt

Atlus hat den mittlerweile fünften Livestream zu "Metaphor: ReFantazio" in Aussicht gestellt. Dieser kann am 29. August um zwei Uhr nachts bei YouTube verfolgt werden.

Diesmal wissen wir auch schon ungefähr, was uns in dem Livestream erwartet. So hat Atlus vor, uns die Spielwelt von "Metaphor: ReFantazio" genauer vorzustellen. Wie lange der Livestream sein wird, wissen wir dagegen noch nicht.

"Metaphor: ReFantazio" ist ein gross angelegtes Fantasy-Rollenspiel von den kreativen Köpfen hinter der "Persona"-Reihe. In dieser einzigartigen Fantasiewelt schreiben die Spieler ihr eigenes Schicksal und besiegen die Furcht.

"Metaphor: ReFantazio" erscheint am 11. Oktober für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC.