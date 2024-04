Metaphor: ReFantazio - Livestream angekündigt

ATLUS kündigte heute einen Livestream mit dem Titel "ATLUS Exclusive" an, um sein demnächst erscheinendes Fantasy-RPG "Metaphor: ReFantazio" vorzustellen. Der Livestream findet statt am 23. April 2024 0 Uhr MESZ auf dem YouTube-Kanal von ATLUS West, und auf Steam statt. Studio Zero Director Katsura Hashino wird die Zuschauer und Zuschauerinnen durch noch unbekanntes Gameplay führen. Der Livestream hat englische Untertitel und synchronisierten Ton.

"Metaphor: ReFantazio" ist ein gross angelegtes Fantasy-RPG von den kreativen Köpfen der Persona-Reihe. In dieser einzigartigen Fantasiewelt schreiben die Spieler ihr eigenes Schicksal und besiegen die Furcht. "Metaphor: ReFantazio" geht im Herbst 2024 für Xbox Series X|S, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC an den Start