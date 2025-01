Metaphor: ReFantazio bekommt Manga-Comic

Atlus gibt bekannt, dass zu "Metaphor: ReFantazio" ein Manga-Comic veröffentlicht wurde. Das erste Kapitel davon können wir sogar jetzt schon lesen.

Der Manga-Comic zu "Metaphor: ReFantazio" stammt dabei aus der Feder von Yoichi Amano, welcher etwa bereits an der Umsetzung von "Dragon Quest Treasures" mitarbeitete. Das erste Kapitel davon können wir in englischer Sprache an dieser Stelle nachlesen. Insgesamt ist zu erwarten, dass der Manga-Comic die Story des Rollenspiels weiter vertieft und ausschmückt.

"Metaphor: ReFantazio" ist ein gross angelegtes Fantasy-Rollenspiel von den kreativen Köpfen hinter der "Persona"-Reihe. In dieser einzigartigen Fantasiewelt schreiben die Spieler ihr eigenes Schicksal und besiegen die Furcht.

"Metaphor: ReFantazio" erschien am 11. Oktober 2024 für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC.