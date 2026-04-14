Metro 2039: Ankündigung bestätigt

Publisher Deep Silver und Entwickler 4A Games haben mittlerweile die baldige Ankündigung von "Metro 2039" bestätigt. Wir fassen alle Informationen, die bisher dazu bekannt sind, für euch zusammen.

Demnach wird "Metro 2039" sogar noch in dieser Woche ausführlicher vorgestellt. Konkret ist es schon übermorgen um 19 Uhr soweit. Dazu gab es schonmal einen ersten Teaser zu sehen und wir erfahren, dass es sich hierbei um den vierten Hauptteil der Reihe handeln wird.

Erst gestern kamen Gerüchte über die baldige Enthüllung eines neuen "Metro"-Teils auf. Unsere Meldung dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Der bisher letzte Teil der "Metro"-Reihe wurde mit "Metro Awakening" am 7. November 2024 veröffentlicht.