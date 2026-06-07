Metro 2039: Erster Gameplay-Trailer

Im Rahmen des Xbox Games Showcase wurde der erste Gameplay-Trailer von "Metro 2039" veröffentlicht, der fast drei Minuten Ingame-Material enthält. Zudem gibt es einen ersten Blick auf Hunter, den neuen Anführer, der die Metro mit Lügen und Propaganda überschüttet hat, um an die Macht zu gelangen.

Mit einer Mischung aus atemberaubendem Gameplay und beeindruckender Grafik präsentiert der Trailer die Rückkehr des intensiven und beklemmenden Stealth-Action-Gameplays, der Erkundung von Tunneln und Landschaften, sowie der bekannten "Metro"-Mechaniken inklusive Survival-Elementen. Zudem erhalten die Fans einen ersten Blick auf die neue Stealth-Waffe "Shatun" sowie eine neue Art der Sprengladung.

"Metro 2039" erscheint im Februar 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.