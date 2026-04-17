Metro 2039 angekündigt

Deep Silver und 4A Games haben "Metro 2039" am gestrigen Abend offiziell angekündigt. Dies war ja vorher bereits angeteasert worden.

Einen über sechs Minuten langen Reveal Trailer zu "Metro 2039" zeigte man gleichzeitig auch. Dieser bringt uns in erster Linie die Story in düsteren Bildern näher.

In "Metro 2039" liefern sich seit einem Vierteljahrhundert die letzten Überlebenden des Atomkriegs tief in den Metro-Tunneln unter dem verseuchten Moskau erbitterte Kämpfe. Jetzt haben sich die Untergrund-Fraktionen unter einem Banner vereint – dem Novoreich, angeführt von einem neuen Anführer: dem legendären Spartaner namens Hunter. Dieser verspricht den Menschen an der Oberfläche Erlösung und ein neues Leben, aber in Wirklichkeit bleiben die Gemeinschaften tief in der Metro gefangen, überschwemmt von Propaganda und Fehlinformationen, und leiden unter seinem autoritären Regime.

Wir schlüpfen in die Rolle des "Strangers", einem Einsiedler, welcher von brutalen Albträumen im Wachzustand heimgesucht wird und gezwungen ist, eine beschwerliche Reise zurück in die Metro anzutreten – einen Ort, an den er schwor, niemals zurückzukehren. Besagter "Stranger" wird der komplett vertonte Hauptprotagonist sein und für noch mehr Immersion in der intensiven Erzählweise von "Metro 2039" sorgen.

"Metro 2039" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Releasetermin.