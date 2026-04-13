Metro: Baldige Enthüllung des nächsten Teils?

Es könnte sein, dass uns schon bald die Vorstellung des nächsten Teils der "Metro"-Reihe erwartet. Wir haben alle Informationen, die bisher dazu bekannt sind, für euch zusammengestellt.

So sagt der normalerweise ziemlich zuverlässige Insider NateTheHate, dass Microsoft im Rahmen einer Präsentation am 16. April, also bereits diesen Donnerstag, den kommenden Teil der "Metro"-Reihe enthüllen wird. Dieser hört angeblich auf den Namen "Metro 2039".

Weitere Details zu dem Projekt nennt der Insider noch nicht. Details zur genauen Ausrichtung oder zum Namen der Veranstaltung liegen ebenfalls nicht vor und Microsoft hat sich auch noch nicht zu dem Thema geäussert.

Der letzte Teil der "Metro"-Reihe wurde mit "Metro Awakening" am 7. November 2024 veröffentlicht.