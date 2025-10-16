Metro Rivals: New York angekündigt

Dovetail Games kündigt "Metro Rivals: New York" für PS5, Xbox Series X und den PC an. Einen ersten Trailer gibt es gleichzeitig auch zu sehen.

Hier werden wir fast eine Minute lang auf "Metro Rivals: New York" eingestimmt. Dabei zeigt man primär eine interessante Story-Sequenz aus der Mischung von Rennspiel, Simulation und Actiontitel, die Lust auf mehr macht.

"Metro Rivals: New York" spielt in einer nahen Zukunft, in der das New Yorker U-Bahn-Netz in zehn hart umkämpfte Bezirke aufgeteilt ist, die von Track Titans kontrolliert werden. Das sind herausragende Starfahrer, die ihre Strecke beherrschen, Geld scheffeln und Einfluss auf eine grosse Fangemeinde haben. Diese hochkarätigen Figuren regieren die Schienen wie eine unterirdische Königsfamilie und verteidigen ihr Revier natürlich mit aller Macht.

"Metro Rivals: New York" erscheint im Laufe des nächsten Jahres.