Metroid Prime 4: Beyond: Erste Analyse von Auflösung & Bildrate

"Metroid Prime 4: Beyond" war das letzte Spiel, das in der vergangenen Direct-Ausgabe präsentiert wurde. Inzwischen gibt es genauere Informationen zur Technik von Samus Arans kommendem Abenteuer.

Konkret berichtet Nintendo World Report nach eingehender Analyse des jüngsten Trailers, dass "Metroid Prime 4: Beyond" mit einer Auflösung von 720p läuft. Die Bildrate liegt, bis auf eine kurze Ausnahme, bei stabilen 60 Bildern pro Sekunde. Da es bis zum Release des Titels noch etwas dauert, kann sich dies natürlich noch ändern.

Inhaltliche Informationen zu "Metroid Prime 4: Beyond" sind bisher noch Mangelware. Wir wissen eigentlich nur, dass Samus Aran darin in ein neues Abenteuer aufbrechen wird und sich das Gameplay offenbar an den vorherigen drei Teilen orientiert.

"Metroid Prime 4: Beyond" erscheint im Laufe des nächsten Jahres exklusiv für Switch.