Dezember-Termin für Metroid Prime 4: Beyond

Nintendo hat bei der vergangenen Direct-Ausgabe endlich die sprichwörtliche Katze aus dem Sacke gelassen und einen Releasetermin für "Metroid Prime 4: Beyond" verraten. Ausserdem wurden mittlerweile Details zu Auflösung und Bildrate auf der Switch 2 bekannt.

Zunächst einmal das Wichtigste: "Metroid Prime 4: Beyond" wird am 4. Dezember für Switch und Switch 2 erscheinen. Damit haben sich vorherige Gerüchte bezüglich einer Verschiebung auf das nächste Jahr nicht bestätigt.

Dazu erfahren wir, dass "Metroid Prime 4: Beyond" auf der Switch 2 im Qualitätsmodus stationär mit 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde läuft. Im Handheld-Modus werden 1080p und 60 Bilder pro Sekunde erreicht. Im Leistungsmodus schafft man stationär ebenfalls 1080p, aber bei 120 Bildern pro Sekunde. Im Handheld-Modus sind es dagegen 720p bei 120 Bildern pro Sekunde. Alle vier Modi verfügen über HDR-Unterstützung.