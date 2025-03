Frisches Material aus Metroid Prime 4: Beyond

Während der heutigen Direct-Präsentation hat Nintendo auch neues Material aus "Metroid Prime 4: Beyond" gezeigt. Dieses wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns über drei Minuten lang frische Einblicke in "Metroid Prime 4: Beyond" geboten. So bekommen wir etwa die unterschiedlichen Facetten der Spielwelt gezeigt. Zudem werden die Fähigkeiten von Samus Aran demonstriert. Insgesamt macht das Gezeigte ordentlich Lust auf mehr.

Abseits davon ist ja schon länger bekannt, dass sich Samus Aran in "Metroid Prime 4: Beyond" auf eine neue Mission begibt. Der bislang unbekannte Planet gefällt dabei mit Abwechslungsreichtum und einer trotzdem vertrauten Atmosphäre.

"Metroid Prime 4: Beyond" erscheint im weiteren Jahresverlauf exklusiv für Switch.